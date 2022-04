Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 39 anos, que trabalhava como eletricista, morreu depois de levar um choque e cair de uma escada enquanto consertava instalações elétricas de um poste, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O acidente de trabalho foi registrado na noite de segunda-feira (25).

De acordo com os socorristas do Siate, o homem caiu de uma escada de alumínio depois de levar o choque. A vítima morreu na hora.

O relato das testemunhas apontam que o homem estava podando algumas árvores quando cortou um fio da rede elétrica. Por ser eletricista, ele resolveu fazer o conserto da fiação, sofrendo a descarga elétrica. Apesar do choque, a causa da morte foi a queda da escada.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).