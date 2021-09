Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homicídios foram registrados entre o final da tarde de segunda-feira (20) e a manhã desta terça-feira (21), em Terra Boa, no Noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), as duas vítimas são cunhados.

O primeiro caso aconteceu por volta das 17h30, dentro do rio de uma chácara. Um homem apresentava ferimentos de violência e de disparos por arma de fogo. A mãe da vítima quem encontrou o corpo e acionou a PM. Segundo a polícia, o rapaz tem um mandato de prisão em aberto por roubo. Ele estava foragido da penitenciária de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

Nesta terça-feira (21), foi encontrado morto o cunhado da vítima do homicídio anterior. O homem, de 25 anos, também tem passagens pela delegacia. Ele apresentava ferimentos de tiro na cabeça. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que investiga se os crimes foram motivados por desentendimentos familiares.