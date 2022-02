Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, denunciou o ex-marido, neste domingo (27), em Assaí, no norte do Paraná. Conforme o informado à Polícia Militar (PM), o homem, em estado de embriaguez, foi até a casa dele e levou os filhos embora.

Na denúncia, consta que o ex-marido foi até a Vila Prudêncio e saiu com os filhos. Sem concordar com a situação, a mulher foi até a residência dele onde foi agredida com um soco no rosto. Em seguida, o homem fugiu.

A PM orientou sobre os procedimentos e registrou a ocorrência. Não há informações sobre os filhos.