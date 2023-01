Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A enfermeira Gabrieli Regina Batistella, de 29 anos, foi morta por uma adolescente na tarde de quarta-feira (18). O crime aconteceu em Santa Catarina, na cidade de Campo Erê, que fica a 626 km de Florianópolis, capital do Estado.

As informações são de que a vítima estava visitando a família na Linha Caldato, comunidade do interior da cidade que faz divisa com Palma Sola, município que morava e trabalhava.

Conforme o que foi apurado, Gabrieli e a mãe da suspeita de cometer o crime estavam reunidas fazendo bolachas, a filha da colega foi até o imóvel e então iniciou a discussão. Logo em seguida, a adolescente pegou uma faca e golpeou a enfermeira no peito.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Siate, foi realizado manobras de ressuscitação, mas, Batistella não resistiu.

A adolescente foi apreendida e aguarda audiência e decisão do Poder Judiciário. Até o momento não se sabe a motivação.

Comoção

Simpática, alegre e com muitos amigos, a morte da enfermeira gerou comoção entre familiares e amigos. Pelas redes sociais, foram postadas homenagens sobre a morte da enfermeira. Veja abaixo.