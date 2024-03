A enfermeira Ana Paula Casini Viana Klingelfus, 43 anos, morreu após um acidente com a embarcação que ela estava na Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. O acidente ocorreu na tarde de sábado (16). Ela teve a perna cortada pela hélice do barco.

Conforme o jornal Folha do Litoral, Ana Paula se divertia com os amigos no barco quando pulou na água. Enquanto nadava, a hélice do barco fez um corte profundo na sua perna. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Centro Integrado de Operações Marítimas (CIOM). Mas morreu durante o atendimento médico.

A Capitania dos Portos do Paraná informou que vai investigar o acidente e possíveis responsabilidades mediante inquérito administrativo. Ana Paula, que teve a perna cortada pela hélice, trabalhava no Cirurgia e Diagnose em Oftalmologia do Paraná (CDOP), em Curitiba

Ana Paula tinha seu sepultamento previsto para às 17h deste domingo no Cemitério Municipal do Água Verde, em Curitiba.