O frio intenso registrado nos últimos dias deve dar espaço para temperaturas mais agradáveis a partir desta segunda-feira (23) no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), durante a semana é esperado um enfraquecimento da massa de ar frio que chegou o Sul do Brasil, causando neve e chuva congelada em algumas regiões desde o dia 16 de maio.

Conforme informações do Simepar, a segunda-feira ainda permanece com possibilidade de pancadas de chuva entre o Oeste, Sudoeste e Centro do Paraná, mas há predomínio de sol ao longo dia na maior parte do Estado. O amanhecer no início da semana pode ser mais frio nos Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba devido a nevoeiros.

O instituto também apontou que, em boa parte da semana, a nebulosidade se mantém mais concentrada entre o Leste, Campos Gerais e Centro-Sul. “Nesse período [entre quarta e sexta-feira], de modo geral, as temperaturas tendem a se elevar em relação ao que vem sendo observado nos últimos dias, devido ao enfraquecimento da massa de ar frio”, informou o Simepar.

A partir de sexta-feira, a instabilidade aumenta e se mantém elevada até o final de semana, quando são esperadas chuvas em várias regiões paranaenses.

Confira a previsão do tempo para esta semana:

Segunda-feira (23):

(Foto: Simepar)

Terça-feira (24):

(Foto: Simepar)

Quarta-feira (25):

(Foto: Simepar)

Quinta-feira (26):

(Foto: Simepar)

Sexta-feira (27):

(Foto: Simepar)

Sábado (28):