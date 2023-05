Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três pessoas ficaram feridas, porém sem gravidade, em um engavetamento envolvendo três veículos na manhã desta segunda-feira (29), no km 41 da BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma picape VW/Saveiro colidiu na traseira de um GM/Agile, projetando-o contra a traseira de um Fiat/Siena.

O condutor da Saveiro e duas passageiras do Agile foram atendidas por socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu e encaminhadas ao pronto-socorro municipal.

As circunstâncias do acidente são investigadas.