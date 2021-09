Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro de 64 anos foi surpreendido, nesta sexta-feira (24), por um assaltante, na região de Palmeira, cidade a 60 quilômetros de Curitiba. O homem foi feito de refém dentro do veículo e o bandido seguiu com ele até Ponta Grossa, nos Campos Gerais, onde foi preso pela Policia Rodoviária Federal (PRF) ao se jogar do caminhão em movimento.

O caminhoneiro estava trabalhando quando foi abordado por um assaltante que o fez de refém. Ao chegar em Ponta Grossa, a PFR desconfiou do caminhão que passava em alta velocidade e tentou pará-lo. Na tentativa de fugir, o bandido pulou do veículo em movimento, mas foi preso no mesmo momento.