Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou quatro estudantes da Universidade Federal (UFPR), no Campus de Palotina, no oeste do Estado, envolvidos no trote violento com produto químico que deixou 20 calouros com queimaduras em março de 2022.

A proposta da promotoria é que os denunciados cumpram uma série de penalidades por 2 anos, como não sair depois das 22h, pedir permissão para viajar por mais de dois dias para fora da cidade e prestar serviços comunitários.

Os advogados desses estudantes têm um mês para aceitarem as medidas ou recorrer e aguardar julgamento.