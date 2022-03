Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (27) após se afogarem na Praia Mansa de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Paraná. Uma das vítimas foi levada de helicóptero ao Hospital Regional de Paranaguá.

De acordo com as informações dos bombeiros, a três vítimas foram resgatadas e inicialmente socorridas ainda na praia. Dois adolescentes, de 13 e 15 anos, tiveram afogamento de grau dois e não precisaram de cuidados hospitalares.

Já a outra vítima, um homem de 49 anos, teve afogamento de grau seis, considerado gravíssimo, com parada cardiorrespiratória. Ele passou por manobras de ressuscitação durante quase uma hora.

Devido à gravidade do caso, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para remover a vítima e encaminhá-la para receber tratamento intensivo no Hospital Regional de Paranaguá, referência para casos de afogamento no Litoral.

Até o momento, não há informações sobre a evolução do estado de saúde da vítima que foi hospitalizada.