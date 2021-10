Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança, de 11 anos, ficou gravemente ferida após se queimar com a explosão de uma churrasqueira na tarde desta quarta-feira (6), em São Tomé, no Noroeste do Paraná.

De acordo com Maurício Lemos, médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a vítima é um menino e teve 70% do corpo queimado pelas chamas.

“A situação é muito grave. Ela precisou ser entubada e encaminhada de helicóptero para o Hospital Universitário de Maringá. Caso seja necessário, a criança será transportada ao hospital de queimaduras, em Londrina”, comenta o médico.

Segundo o SAMU, no momento de desespero, os pais da vítima tentaram apagar o fogo do corpo do menino jogando água, algo que não é recomendado pelos socorristas e médicos.

“Nessa circunstância, pedimos que não joguem água gelada, café, pasta de dente e outras coisas que podem agravar a situação. Não podemos julgar os pais, pois eles estavam desesperados com a situação. Sempre que acontecerem casos de queimaduras, chamem os bombeiros, Samu e outros órgãos de socorro para o resgate”, completa Maurício Lemos.

A causa da explosão não foi informada pelos socorristas