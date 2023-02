Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma notícia falsa informando que duas pessoas foram assassinadas a tiros na noite desta terça-feira (14), em Santo Antônio da Platina/PR, repercutiu em grupos de WhatsApp e redes sociais.

De acordo com as informações, as vítimas teriam sido atingidas por disparos de arma de fogo em um bar localizado próximo a um posto de combustível na área central da cidade. Haviam pessoas caídas no chão e equipes de resgate no local. Policiais também teriam isolado o quarteirão após suposta troca de tiros.

O que de fato ocorreu, conforme apurou o Portal Tá No Site, foi um atropelamento. Um pedestre e um cachorro foram atingidos por uma motocicleta. Equipes do Samu e dos bombeiros se deslocaram para o atendimento, e uma equipe da Rotam abastecia a viatura no posto de combustível no momento da ocorrência.

O pedestre foi encaminhado ao pronto-socorro, porém sem gravidade, e o cãozinho foi socorrido por terceiros com fraturas em duas patas.