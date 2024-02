Uma mulher foi indiciada em um caso envolvendo um falso sequestro na cidade de Sengés, na região dos Campos Gerais do Paraná. O caso ocorreu no dia 8 de fevereiro e a investigação foi concluída na última sexta (16).

A polícia descobriu que a mulher mantinha um caso extraconjugal com um homem, mas mentia para ele dizendo ser solteira. Para ter acesso ao celular da mulher, o amante contratou um conhecido que realizou um assalto, conseguindo ficar em posse do aparelho.

Após o assalto, a mulher se encontrou com o amante na cidade de Sengés e realizou um boletim de ocorrência alegando um sequestro. Com o testemunho dela, a polícia localizou o comparsa do amante, que revelou toda a armação.

A mulher contou posteriormente que inventou a história sobre sequestro com medo de que o marido descobrisse a traição. Os dois homens e a mulher foram indiciados e responderão por crimes diferentes.