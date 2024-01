A família de Lucas Teixeira, 24 anos, morador em Wenceslau Braz e que está desaparecido desde o dia 30 de dezembro, segue em buscas de informações que possam levar ao seu paradeiro. O jovem sumiu sem deixar rastros.

Em entrevista ao jornal Folha Extra, o pai de Lucas disse que o jovem trabalhava com a família, morava sozinho e tinha uma vida normal. No dia do sumiço ele havia interagido normalmente com familiares e deixado combinado alguns afazeres com o pai para o dia seguinte.

Contudo, Lucas não apareceu conforme combinado. Ao chegar à casa do jovem, o pai não o encontrou. O mistério se acentua, já que Lucas saiu levando documentos, dinheiro, celular e carregador, mas deixou para trás carro e motocicleta.

Desde o sumiço, não houve movimentação financeira nas contas de Lucas, e tentativas de contato por celular foram em vão. Amigos e outros familiares também desconhecem seu paradeiro.

A falta de informações prejudica as investigações da Polícia Civil, que enfrenta dificuldades sem elementos que possam ajudar a esclarecer o caso amplamente divulgado por meio das redes sociais e grupos de WhatsApp, mas até agora não surgiram novas pistas.

A família apela à comunidade por ajuda. Qualquer informação sobre Lucas pode ser compartilhada através do WhatsApp ou ligação para o número (43) 3528-2732, ou pelos telefones de emergência 190 e 181.