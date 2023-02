Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A família de Elizeu Santos da Silva, de 47 anos, que morreu após uma chacina em Sinop, no Mato Grosso, nesta terça-feira, 21, conseguiu arrecadar o valor que estava precisando para pagar o transporte que irá trazer o corpo dele para São João do Ivaí, na região norte do Paraná.

Cabecinha, como também era conhecido, foi uma das sete vítimas de uma chacina ocorrida na tarde de terça-feira (21), em um bar.

Conforme informações da sobrinha de Elizeu, o túmulo da família está no Cemitério Municipal de São João do Ivaí. “Conseguimos arrecadar o que faltava para trazer o corpo do meu tio de Sinop para São João do Ivaí, onde ele será velado e sepultado”, explicou Ana Claudia.

Ainda de acordo com Ana Cláudia, como ainda não há previsão de quando o corpo chegará no Paraná, os horários do velório e do sepultamento ainda são incertos.

