Dois bandidos invadiram um sítio na BR-376 e fizeram uma família de refém, na madrugada de sábado (24), em Mauá da Serra, no Norte do Paraná. Os suspeitos estavam armados e amarraram um casal e os filhos, de 11 e 9 anos. De acordo com uma das vítimas do assalto, também foram feitas ameaças de morte.

Os criminosos queriam roubar o gado da propriedade, mas conseguiram levar apenas ferramentas e uma TV. A família conseguiu se soltar e foi para um hotel, no qual os funcionários alertaram o proprietário do sítio sobre o assalto.

Segundo o casal, os bandidos estavam com o rosto coberto com camisetas. A Polícia Militar (PM) fez rondas pela região, mas os criminosos não foram localizados.