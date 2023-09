Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após a batida frontal que matou Silvia Salvadori, de 38 anos, e Nadir Salvadori, de 74 anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, familiares foram as redes sociais lamentar o acidente.

Pessoas próximas realizaram postagens para desejar condolência ao marido de Silvia, que perdeu esposa e sogra ao mesmo tempo e expressaram consternação com a gravidade da batida. “Meu Deus, que triste isso. Não dá para acreditar”, escreveu uma amiga em um post dedicado à prestar solidariedade ao viúvo.

O filho do casal, um bebê de 2 anos também estava no veículo e não teve ferimentos. Os bombeiros chegaram ao local e constataram que a criança estava bem, mas o levaram ao hospital para passar por acompanhamento médico.