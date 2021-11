Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um rapaz de 27 anos foi morto a tiros enquanto comemorava o Halloween, em Jataizinho, norte do Paraná. Na madrugada deste domingo (31), brigas entre os convidados deram início aos disparos.

Conforme o depoimento de um dos organizadores da festa à Polícia Militar, a primeira confusão aconteceu entre a vítima e a namorada. Algumas pessoas interviram e Igor Aparecido da Silva foi para outra parte da comemoração. Entretanto, ele se envolveu em uma discussão com outros frequentadores.

A briga foi para fora do barracão onde acontecia a festa, que fica na área rural da cidade. No estacionamento, perto do seu carro, Igor foi atingido por vários tiros. Embora tenham acionado o socorro médico, o jovem morreu ainda no local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. A Polícia Militar e a Polícia Civil busca pelo suspeito do crime, que ainda não foi localizado