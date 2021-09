Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Filha de 42 anos mata a mãe a facadas em Iporã

ma mulher de 62 anos foi assassinada a facadas nesta quinta-feira (2), em Iporã. O crime teria sido cometido pela filha da vítima, de 42 anos, que foi presa.

O crime teria sido cometido por volta das 11h, em uma propriedade rural nas proximidades da Estrada do Cedro, onde a vítima morava. De acordo com as investigações iniciais, o crime teria sido motivado por uma discussão familiar.

Duas facas que teriam sido utilizadas no crime, de 15 e 18 centímetros, foram apreendidas. A filha foi encontrada dentro do próprio carro. Ela foi presa em flagrante e levada à delegacia de Iporã.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Umuarama e passou por necropsia.