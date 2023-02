Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A jovem suspeita de matar a mãe, Doraci Kanayama, foi presa na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Comprido, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (10). A mulher, de 26 anos, estava sendo procurada pela Polícia Civil desde esta quinta-feira (9), e foi reconhecida por um funcionário da unidade, que acionou a Guarda Municipal da capital. A suspeita foi detida menos de 24 horas após o crime.

Os familiares da jovem contaram à Polícia Militar que ela tinha sintomas de perseguição e paranoia, e estava tomando medicamentos para controlar surtos psicóticos. Ainda, ela teria ido até uma farmácia no dia do crime para aplicação de um remédio.

De acordo com o relato de um filho da vítima, irmão da suspeita, a mãe ligou para ele pedindo por socorro na noite desta quinta-feira (9). No entanto, quando chegou ao local, encontrou as duas mulheres trancadas em um quarto da casa. O rapaz arrombou a porta e se deparou com a irmã com uma faca e a mãe morta. A jovem conseguiu fugir pulando um muro.