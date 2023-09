Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, de 78 anos, morreu neste domingo (24) após ser agredido pelo filho dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A vítima estava no local para atendimento, quando o filho iniciou uma discussão e usou uma garrafa térmica para bater na cabeça do pai.

Funcionários da UPA Santa Paula tentaram conter o agressor, mas também foram machucados. Com ferimentos graves, o idoso Carlito Rogalski recebeu atendimento na UPA, mas não resistiu.

A Polícia Militar foi acionada e o agressor foi preso. Em nota enviada ao portal aRede, a UPA lamentou a fatalidade. “A equipe da UPA lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos da vítima da ocorrência. Além disso, fica à disposição da polícia para colaborar com as investigações do caso”, diz a nota.