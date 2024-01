Um homem, de 38 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (26) em Umuarama, no noroeste do Paraná, suspeito de manter a própria mãe em cárcere privado. A vítima era impedida pelo filho até de ir a consultas médicas, segundo a Polícia Civil.

Conforme as investigações, a mulher de 55 anos era agredida e ameaçada pelo suspeito. No corpo dela foram encontradas marcas de violência na região do rosto.

Ainda de acordo com a polícia, o homem tinha histórico de agressões contra a avó materna e chegou a ser preso anteriormente.