Um homem foi assassinado pelo próprio filho com golpes de faca nesse domingo (11). O crime aconteceu na Rua Princesa Isabel, no Jardim Panorama, em Sarandi, noroeste do Paraná.

Socorristas do Samu foram acionados, mas Auro da Mota, de 63 anos, já estava morto no local. Ele foi atingido por mais de 10 facadas.

Segundo a Polícia Militar, o tio do autor relatou às equipes que recebeu uma ligação do sobrinho contando o que havia feito. O filho teria golpeado o pai em razão das ameaças que ele fazia à ex-mulher.

As informações são de que o casal estava separado, mas ainda vivia no mesmo quintal. Na noite desse domingo (11), após discussão, o filho teria desferido golpes de faca contra o pai para defender a mãe, conforme a polícia.

A polícia fez buscas, mas ainda não localizou o autor das facadas.