Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Pai e mãe viveram momentos de terror em Marumbi, no norte do Paraná. O filho do casal, de 30 anos, teria tentado enforcar a mãe, de 51 anos, com um cabo de vassoura e dar uma facada em seu pescoço. Ao tentar defender a esposa, o pai, de 60 anos, também foi vítima de violência. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (22).

Ouvindo a gritaria, um vizinho acionou a Polícia Militar (PM). De acordo com o depoimento dos pais, o filho é usuário de droga e costuma pedir dinheiro para alimentar o vício. Quando o pedido é negado, ele passa a ficar agressivo e violento, ameaçando de morte os familiares.

Os pais já haviam registrado dois boletins de ocorrência, neste ano e em 2020. Os policiais deram voz de prisão ao agressor, que tentou resistir e teve que ser imobilizado. Ele foi levado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. Devido aos ferimentos e estado de nervosismo, a mãe do homem teve que ser encaminhada até o hospital.