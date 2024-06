Um homem, de 40 anos, foragido da Justiça por mais de 15 casos de estelionato, foi internado no Hospital do Trabalhador após ser baleado durante uma perseguição na noite desta quinta-feira (13) em São José dos Pinhais, Região Metropolitana da Curitiba.

Adriano Caldas Gomes é dono de uma revenda de veículos que, segundo processos, era usada para aplicar golpes. Mesmo ferido, o homem conseguiu dirigir até uma unidade da Polícia Militar. Ao ser socorrido, foi verificado que ele tinha dois mandados de prisão em aberto por estelionato.

De acordo com o delegado Fábio Machado, Adriano está escoltado no Hospital do Trabalhador pela Polícia Militar e, assim que se recuperar, vai ser preso.

Conforme informações da RICtv, quando os clientes deixavam o carro para revender ou fazer financiamento das vendas, ele não pagava. Em boletins de ocorrência que envolvem Adriano, ele é suspeito de não realizar a transferência ao comprador de um veículo, além de ficar com o carro da vítima.

Para a polícia, o homem teria aplicado golpe em alguém que tentou resolver da pior forma possível, tentado matá-lo. Em outro boletim ele aparece como vítima, relatando que estava sendo ameaçado por estar com dívidas a vários credores.