Um homem foragido por matar um jovem em Santa Catarina, foi preso nesta terça-feira (7) em Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A princípio, o homem praticou o crime em Blumenau, em Santa Catarina, em 2012. Ele teria desferido golpes de faca contra a vítima de 29 anos.

Foragido por matar jovem foi condenado pelo crime

De acordo com o delegado da PCPR, Emanuel Almeida, o indivíduo foi condenado, mas permaneceu foragido por 12 anos até ser encontrado em Quedas do Iguaçu. “A captura se deu após denúncias anônimas e trabalho de inteligência da equipe policial”, afirmou o delegado.

Após detido, o homem que ficou foragido por homicídio durante 12 anos foi encaminhado ao sistema penitenciário.