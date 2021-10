Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma operação do 10º Distrito Policial, da Polícia Civil do Paraná, na noite desta segunda-feira (4), resultou na prisão de um funcionário de uma operadora telefônica e dois irmãos. Os agentes buscavam suspeitos de furtos e desvios de cabos de cobre. Em um desmanche no bairro Xaxim, em Curitiba, os policiais encontraram mais de 1 tonelada de cabos, baterias e outros materiais utilizados para instalação de linhas telefônicas e de internet.

A suspeita dos investigadores é que o funcionário da operadora desviava os materiais e realizava a venda. De acordo com o valor de mercado, 1 tonelada de cobre varia entre 6 e 25 mil reais.

Outros funcionários da operadora telefônica, que trabalham de maneira correta, reconheceram que o material encontrado no desmanche era da empresa. O funcionário suspeito de desvio foi detido e deve responder por furto com abuso de confiança.

Já os irmãos, que se apresentaram como responsáveis do desmanche, foram presos por receptação qualificada e podem ter o alvará do local caçado.