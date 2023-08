Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta terça-feira (1º), por volta das 7h55, um trágico acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão ocorreu em frente ao Pesqueiro Paraíso, na PR-439, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu quando ambos os veículos seguiam em direção a Santo Antônio da Platina. A motocicleta colidiu na parte lateral direita do caminhão.

A vítima foi identificada como Marcos Roberto Modos, de 52 anos, funcionário da unidade do Dentran-PR em Santo Antônio da Platina. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente, antes mesmo da chegada do socorro médico.

As autoridades foram acionadas e a área foi isolada para realização dos procedimentos de perícia. O motorista do caminhão, cuja identidade não foi revelada, permaneceu no local para prestar esclarecimentos à polícia e colaborar com as investigações.