Uma gestante ficou ferida ao saltar de um carro em movimento na madrugada de segunda-feira (20). Ela foi atendida por socorristas do Siate na Rua Kyalami, no bairro Interlagos, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem de 20 anos relatou que se envolveu em uma discussão com a prima, após saírem de um bar no Jardim Alvorada. Durante a briga, ela abriu a porta e pulou do carro, que era conduzido pela familiar. Ferida, a moça seguiu a pé até em casa.

