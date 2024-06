Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã de ontem, domingo (23), no km 22 da BR-153, em Jacarezinho. De acordo com informações, a colisão aconteceu por volta das 8h30, entre um veículo Fiorino, que seguia no sentido Jacarezinho para Santo Antônio da Platina, e um veículo Gol, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto da batida, a Fiorino saiu da pista e capotou, parando às margens da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, EPR Litoral Pioneiro e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. Felizmente, não houve ferimentos graves entre os ocupantes dos veículos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.