Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um empresário de 28 anos foi preso em flagrante por crime contra o consumidor, em Curitiba. 18 veículos da revendedora do suspeito foram apreendidos pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), pois ele teria vendido carros com a quilometragem adulterada.

Uma das vítimas do golpe registrou um boletim de ocorrência após descobrir, em uma concessionária, que o veículo que havia adquirido da revendedora passou por uma revisão três anos antes, no mesmo estabelecimento, e tinha valor de quilometragem maior do que apresentava o hodômetro — ferramenta que indica distâncias percorridas por pedestres ou por veículos.

A PCPR apurou que a empresa veiculava propagandas via site que indicavam veículos com quilometragem menor, com o objetivo de atrair consumidores.

Com apoio do Instituto de Criminalística, os policiais civis constataram na revendedora que outros veículos apresentavam distorções de hodômetro. A perícia irá confirmar se há adulteração.

O homem foi preso na última sexta-feira (6) e já responde pelos mesmos crimes, desde 2019: induzir o consumidor a erro, adulteração de sinal identificador de veículo e fraude processual