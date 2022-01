Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma moradora de Bandeirantes, no norte do Paraná, foi vítima de estelionato. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mulher recebeu uma mensagem de WhatsApp informando que ela era a ganhadora do “Sorteio Energia para Recomeçar”, da Companhia Paranaense de Energia (Copel). (Leia nota abaixo).

A mensagem foi enviada no domingo (2). No texto, constava que a moça ganhou uma geladeira avaliada em R$ 2 mil mas, para receber o prêmio, precisava pagar R$ 1 mil. Depois se fazer a transferência, o golpista parou de responder a vítima. Foi nesse momento em que ela percebeu que havia caído em um golpe.

A mulher acionou a PM na segunda-feira (3) e foi orientada quanto aos procedimentos a serem tomados.

O que diz a Companhia

Em nota, a Copel informou que têm recebido outros casos de golpes sendo aplicados em seu nome. Em Cornélio Procópio, na mesma região do Estado, uma morada recebeu uma mensagem de um suposto sorteio de eletrodoméstico de um telefone com DDD 43. Já em Sertaneja, clientes contaram terem recebido ligações de cobrança e ameaça de corte de energia.

A empresa destaca que entra em contato com seus clientes, primeiro, por meio da conta de luz e que qualquer problema deve ser comunicado através do 0800 51 00 116 ou aplicativo do celular. Confira a nota na íntegra:

“As tentativas de golpes têm ocupado o mundo digital e atenção dos consumidores para evitar danos. Na última semana, uma moradora na região de Cornélio Procópio recebeu uma mensagem anunciando um suposto sorteio de eletrodoméstico em nome da Copel. O aviso dava um número de celular com código 43 e prazo para que ela fizesse contato. Desconfiada, a consumidora procurou a concessionária de energia e constatou que a informação era falsa.

Na região de Sertaneja, clientes relataram ter recebido recentemente uma ligação com a tentativa de cobrança de boletos e ameaça da suspensão do fornecimento de energia.

Diante destas denúncias, é importante lembrar que a Copel se comunica com os clientes em primeira instância pelas informações contidas na conta de luz. Nela são apontados o consumo mensal, eventuais débitos e a possibilidade de corte. ‘Se alguém oferecer serviços em nome da Copel e quiser cobrar por eles no ato da realização, o consumidor não deve pagar e pode entrar em contato com o 0800 51 00 116 para esclarecer dúvidas’, explica o gerente Evandro Carlo Bolognese.

O aplicativo para celular e o site da Copel também oferecem acesso à consulta de débitos, histórico de consumo e solicitação de serviços, entre outros. ‘A informação é a principal arma que o consumidor pode ter. Ao desconfiar de uma mensagem ou ligação, o consumidor deve fazer contato conosco, para não cair nessas tentativas de golpe’, alerta o representante da empresa.

Em caso de dúvidas em relação a qualquer eventual cobrança, é possível ainda buscar esclarecimento junto ao atendimento telefônico gratuito pelo 0800 51 00 116, no whatsapp Copel (41) 3013-8973 ou nos escritórios de atendimento presencial […] Esse do “sorteio de prêmios” por enquanto apareceu um caso em Bandeirantes e um na região rural de Cornélio”