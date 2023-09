Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um golpista finge ser médico do Hospital Juarez Barreto de Macedo, de Faxinal no Norte do Paraná, e cobra pacientes da instituição por consultas falsas. A unidade de saúde fez um alerta nesta quarta-feira (27) sobre o caso.

De acordo com a prefeitura do município, o golpista tem um perfil falso no WhatsApp, em que envia mensagens e liga para pacientes recém-operados ou com procedimentos marcados e pede dinheiro para realizar um exame que “não deu certo”.

O Hospital fez uma denúncia na Polícia Civil. A prefeitura esclarece que os procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) são gratuitos, e que caso um paciente receba ligação pedindo dinheiro, é preciso denunciar no 190.

O telefone do Hospital é: (43) 2102-4860.