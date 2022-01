Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou mortos e feridos na tarde desta segunda-feira (03), na BR-153, no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho – Norte Pioneiro paranaense.

De acordo com o tenente Eduardo da Silva do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, as equipes de resgate trabalham no socorro às vítimas.

Mais informações a qualquer momento.