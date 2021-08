Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um gravíssimo acidente provocou a morte de quatro pessoas, incluindo pai e filha, no começo da noite deste domingo (29). A colisão frontal envolvendo dois veículos ocorreu entre Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso, na PR-090, no Paraná. Também morreram uma mulher de 36 anos e um homem de 64.

Nos dois carros, um Verona, com placas de Apucarana, e um Kadet, com placas de Bela Vista do Paraíso, estavam as quatros pessoas. No Verona, estava o motorista, o pedreiro Silvio Chelepa, de 45 anos, a filha Lorena Arruda Chelepa, de 19 anos, e um amigo de Silvio, o pintor Antônio Silva da Rocha, de 64 anos

No Kadet, estava a condutora Lucineia Barbosa, de 36 anos, que também não resistiu aos ferimentos causados pela batida e morreu. Ela seguia sentido Alvorada do Sul.

Segundo informa portal TNonline, Silvio precisou viajar até Alvorada do Sul a trabalho, e acabou levando a filha e o pintor para ajudá-lo.

