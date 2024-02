Umas da três vítimas que morreram eletrocutadas na piscina de um parque aquático em Rio Branco do Sul, na Grande Curitiba, estava grávida. Além da mulher de 23 anos, uma outra de 54 e um adolescente de 17 anos, não resistiram aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por causa da queda de um poste com fiação elétrica dentro da piscina onde estavam as vítimas.

Além disso, outras quatro pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, que foram encaminhadas para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). As demais vítimas foram levadas para hospitais pelo Samu.