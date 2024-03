Um helicóptero caiu dentro do alagado do Iguaçu na comunidade de Cachoeira, na cidade de Candói, no centro-sul do Paraná. A situação foi registrada na noite deste sábado (16), por volta das 20h. A aeronave era ocupada por duas pessoas, um casal de empresários. Eles seriam moradores dos Campos Gerais do Paraná e estariam passando o final de semana em um condomínio nas proximidades do alagado.

De acordo com a Brigada Comunitária de Candói, o helicóptero, que era particular, caiu logo após decolar. Conforme detalhes da Rádio Chopinzinho FM, o piloto relatou que o reflexo da luz de um carro o confundiu durante o pouso e a aeronave acabou caindo na água. Após a queda, o piloto e a esposa conseguiram sair da aeronave com a ajuda de populares. O helicóptero, no entanto, afundou no alagado.

Apesar do susto, os dois ocupantes do helicóptero não ficaram feridos. O helicóptero deve ser retirado do alagado neste domingo (17).