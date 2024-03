O helicóptero de empresários que caiu dentro de uma represa na comunidade de Cachoeira, na cidade de Candói, no Paraná, segue desaparecido nesta segunda (18), de acordo com o Corpo de Bombeiros (CB). O acidente aconteceu no último sábado (16) e ninguém se feriu.

O casal que estava na aeronave conseguiu sair com a ajuda de moradores próximos a represa. No entanto, o helicóptero afundou na água.

Conforme o CB, ainda nesta segunda (18) foi realizada uma busca no local mas nada foi encontrado.

“Local com 15 metros de profundidade”, informaram os bombeiros.

Helicóptero de empresários cai no Paraná: entenda o acidente

Um helicóptero caiu dentro de uma represa na comunidade de Cachoeira, em Candói, no centro-sul do Paraná. A situação foi registrada na noite deste sábado (16), por volta das 20h.

A informação é que os empresários eram moradores dos Campos Gerais do Paraná e estariam passando o final de semana em um condomínio nas proximidades do alagado.

De acordo com a Brigada Comunitária de Candói, o helicóptero, que era particular, caiu logo após decolar.

Conforme detalhes da Rádio Chopinzinho FM ao portal RIC, o piloto relatou que o reflexo da luz de um carro o confundiu durante o pouso e a aeronave acabou caindo na água.