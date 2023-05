Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Operação Helix, coordenada pela Polícia Federal de Londrina, no norte do Paraná, cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, contra uma organização criminosa responsável pela entrada de toneladas de drogas no País e pela lavagem de dinheiro.

A Justiça autorizou o sequestro de bens dos acusados de tráfico, entre eles, três helicópteros, um veículo blindado, dois carros de luxo e um imóvel, avaliados em mais de R$ 30 milhões, de acordo com a PF.

Em dois anos de investigações 2,7 mil quilos de cocaína, nove helicópteros e um caminhão, veículos usados no transporte para cruzar a fronteira com o Paraguai, tirados de circulação pela polícia.