Um homem foi vítima de assalto ao aceitar uma carona entre o distrito de Aricanduva e a cidade de Apucarana, norte do Paraná, nesta sexta-feira (26). Ele contou à Polícia Militar (PM) que foi forçado a fazer um PIX no valor de R$ 200 ao chegar no destino. Seu cartão de crédito também foi roubado pelos suspeitos.

De acordo com as informações da PM, quatro homens em um veículo modelo Palio ofereceram carona ao rapaz. Ele aceitou e, ao chegar na Avenida Zilda Seixas do Amaral, recebeu voz de roubo. Ao se negar a entregar seus pertences, foi agredido no rosto, pescoço e braços. Além da transferência e do cartão, os suspeitos também pegaram o celular da vítima.

Após denunciar o caso, a PM fez abordagem de um Palio com quatro elementos com as mesmas características repassadas pelo homem. Entretanto, nenhum pertence dele foi encontrado no veículo e também não foi possível o reconhecimento.