Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, foi vítima de violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (15). Mas quem ligou para a Polícia Militar (PM), no entanto, foi seu companheiro – e agressor – que afirmou ter sido obrigado a sair correndo de casa, pois estava sendo ameaçando com uma faca pela esposa.

De acordo com a PM, o homem combinou de encontrar os policiais em um clube do município, mas, quando a equipe chegou no endereço, ele não estava lá. Na sequência, os policiais continuaram a patrulha pelo bairro Solo Sagrado e, por volta das 1h38, encontraram uma mulher andando sozinha pela rua com um um bebê de sete meses no colo.

Ela foi identificada como a companheira do homem que acionou os policias.

e contou que havia sido agredida pelo marido e usado a faca para se defender. Ela ainda disse que tem medida protetiva contra o autor das agressões.

A PM fez patrulhamento pela região mas não conseguiu localizar o homem.