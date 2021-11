“Eu não sabia que ele tinha problema, não sou da cidade dele e no velório me falaram pra tomar cuidado com os menor que fazem assalto na cidade […] eu apenas me defendi sem saber que ele tinha problema ou não. Depois do ocorrido fiquei sabendo e estou muito arrependido com o que fiz. Quero ter oportunidade de me desculpar pessoalmente com ele pois sou pai também. Estou muito arrependido do que ocorreu”,

complementou Guilherme.