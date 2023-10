Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 31 anos foi socorrido com ferimentos nas pernas e cabeça, em Ivinhema, no Mato Grosso do Sul. O rapaz sofreu o acidente após praticar atos de vandalismo no Jardim de Nossa Senhora de Fátima, segundo a Polícia Civil.

Conforme o Ivinotícias, um jovem de 25 anos testemunhou o momento em que o suspeito danificou o jardim, quebrando três imagens, incluindo uma da Virgem de Fátima e duas de pastorzinhos. A estátua da santa estava próxima a um estacionamento da Igreja São Paulo Apóstolo, e o prejuízo estimado é de R$ 6 mil.

A polícia constatou os danos às imagens e confirmou que o homem socorrido era o responsável pelo vandalismo. O suspeito foi atendido no Hospital Municipal e permaneceu em observação, pois relatou não sentir mais as pernas.