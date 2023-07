Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento que Edicarlos da Silva Siqueira Kuss foi assassinado a tiros em um posto de gasolina no bairro Ganchinho, em Curitiba. O crime aconteceu no dia 25 de outubro de 2022, mas as imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (10).

Dois suspeitos aparecem no vídeo atirando contra Edicarlos. As investigações apontam que dois homens atraíram a vítima até o posto. Após estacionarem o veículo, os atiradores se aproximaram e efetuaram os disparos.

“São quatro pessoas envolvidas no planejamento do crime. Duas estavam com a vítima no local e outros dois executaram o crime. Após os disparos, todos fugiram e modificaram objetos relacionados ao fato, em prejuízo da investigação”, afirma o delegado Victor Menezes.

Os suspeitos ainda não foram presos.