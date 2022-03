Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada deste domingo (6), por volta das 01h45, na UPE Clube de Campo, localizado na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina/PR, ocorreu um homicídio que vitimou Júlio C A, de 45 anos de idade.

Segundo apurado até o momento, a vítima foi a uma festa que estaria ocorrendo no local acompanhado de outro homem ainda não identificado, sem terem sido convidados para o evento, e acabou entrando em conflito com um funcionário do clube, com quem já tinha uma rixa familiar antiga.

Conforme investigações preliminares, autor e vítima teriam entrado em vias de fato quando o autor sacou um revólver calibre .22 e efetuou vários disparos (segundo relatos informais foram seis disparos), sendo que um deles atingiu a vítima Julio C.A, que minutos depois veio a falecer no local. Uma mulher de 26 anos que estava na festa também foi atingida na mão por um dos disparos.