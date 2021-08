Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi condenado a 11 anos de prisão em regime fechado por matar um idoso após atropelar e arrastá-lo por mais de 500 metros em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O júri popular ocorreu nesta terça-feira (10).

Eder de Andrade foi condenado por homicídio simples, e teve elevação de pena por conduta, antecedente e circunstância. Ele poderá recorrer da decisão em liberdade, uma vez que respondeu ao processo nesta condição.

O caso aconteceu em 2014, quando a vítima atravessava uma faixa de pedestre. Depois do atropelamento, Eder de Andrade abandonou o veículo e fugiu do local do acidente sem prestar socorro.

Ele chegou a afirmar à polícia que não estava na condução da caminhonete no acidente pois havia sido vítima de um assalto armado e era mantido refém no veículo, mas nesta terça, durante o julgamento, ele confessou o crime.

Essa foi a primeira vez que Eder falou depois de dar a primeira versão à polícia. Ele pediu desculpas à família.

Por meio do advogado Rudolf Christensen, a família da vítima disse estar satisfeita com o resultado. O assistente de acusação afirmou que agora aguarda as próximas etapas do processo.

O G1 tenta contato com a defesa de Eder, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.