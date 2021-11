Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 35 anos, e um menino, de apenas dois anos, morreram em decorrência de um acidente grave registrado no final da manhã desta terça-feira (16), na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do estado. As vítimas estavam em um automóvel modelo Fiat/Palio, que estava com dois ocupantes a mais do que o permitido. O veículo tinha capacidade de levar cinco pessoas e, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sete pessoas estavam no carro.

O acidente se tratou de uma saída de pista na altura do Km 14. A pista sentido Curitiba chegou a ser interditada para o atendimento do acidente. De acordo com a PRF, o condutor do carro, 35 anos, teve ferimentos gravíssimos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a criança, de dois anos, chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância, a caminho do hospital.

Os outros cinco ocupantes do carro não se feriram. Ainda não há confirmação da identidade das vítimas e nem se o homem e o menino tinham algum grau de parentesco. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil de Paranaguá.

Atualização

Conforme a PRF, haviam quatro adultos e três crianças no veículo.