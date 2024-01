Um homem foi detido pela equipe da Polícia Militar neste sábado (13) suspeito de raptar duas crianças e abusar de uma delas. A ocorrência foi registrada entre os municípios de Santa Amélia e Abatiá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornal Folha Extra, o suspeito estava com um caminhão no município de Santa Amélia quando parou para pedir informações para duas crianças, um menino e uma menina que seriam irmão, sobre onde ficava uma determinada oficina. Em seguida, teria dito para as crianças subirem no caminhão e levar ele até a oficina.

Na sequência, o suspeito pegou uma estrada sentido ao município de Abatiá e parou em determinada localidade indo com a menina para o meio do cafezal. Uma testemunha disse que passava pelo local quando estranhou avistar um menino sozinho as margens da pista. O menor teria dito que “O tio do caminhão estava no mato com sua irmã”. Em seguida, segundo os populares, escutaram a menina pedindo socorro.

Com isso, o grupo de trabalhadores conseguiu pegar o suspeito que foi amarrado e contido até a chegada da Polícia Militar. Ele foi encaminhado a delegacia da Polícia civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem diz que era de Ourinhos/SP e estava ali apenas para entregar peças, mas ao ser indagado sobre o que estava fazendo com a criança no meio do cafezal ficou quieto e não soube responder.

O caso segue sendo investigado. Até o momento, não foi confirmado se o abuso contra a menina foi ou não consumado. Maiores informações a qualquer momento.

