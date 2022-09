Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi detido após se envolver em acidente e na sequência ameaçar os envolvidos. O fato aconteceu no sábado (17), na PR-182, na região de Maripá, no Oeste do Paraná. As vítimas, uma idosa de 72 anos e seu neto de 15 anos, foram localizados às margens da rodovia pedindo por socorro.

Segundo consta em relatório, as vítimas relataram às equipes policiais que seguiam pela rodovia, quando foram atingidos pelo condutor de outro automóvel. Ao ter o carro atingido na traseira, a mulher reduziu a velocidade para estacionar, momento que novamente o condutor bateu contra o carro.