Um homem foi morto a pauladas na madrugada desta segunda-feira (13), na Praça Getúlio Vargas, na região central de Pato Branco.

Por volta das 2h da manhã, uma equipe da Polícia foi acionada para atender um chamado de agressão que teria ocorrido na Praça Central. No entanto, ao chegar no local, o homem já estava morto.

A vítima estava caída no chão com ferimentos na cabeça. O homem tinha 30 anos e morava em Vitorino, cidade que fica a cerca de 15 quilômetros de distância de Pato Branco.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e que estão realizando as apurações necessárias para investigar os envolvidos, inclusive com a análise das imagens de câmeras de monitoramento que registraram as as agressões.